الكمارك: ضبط شحنة أدوية بشرية ومواد طبية مخالفة في مطار البصرة الدولي

2019/02/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في المطار من ضبط شحنة أدوية بشرية و مواد طبية كونها

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