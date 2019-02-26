القضاء يصدق اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط في مكافحة الإرهاب

2019/02/26 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

صدقت محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي لابتزاز مواطنين في المحافظة.





وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية القت القبض على احد المتهمين والذي انتحل صفة ضابط برتبة رائد في جهاز مكافحة الارهاب وملازم أول في هيئة الحشد الشعبي”، مبينا ان “المتهم ضبطت بحوزته العديد من الهويات المزورة بالإضافة إلى مسدس وانه كان يبتز المواطنين في العمارة وسط المحافظة”.

واشار الى ان “محكمة تحقيق العمارة اتخدت الاجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983”.

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