إنهيار سياج مدرسة في كربلاء دون خسائر بشرية

2019/02/26 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدي الحاجمع أولى ساعات الصباح لهذا اليوم الثلاثاء، تعرّضت إحدى مدارس قضاء طويريج التابع لمحافظة كربلاء المقدسة الى إنهار جزء كبير من السياج الخارجي لها، ممّا تطلّب من إدارة المدرسة الى تكثيف الإتصالات بالجهات المعنية لإتّخاذ ما يلزم.

وقالت النائبة عن المحافظة، منال الموسوي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، "بعد مناشدة إدارة مدرسة الرحمة والحمد بمنطقة أم الهوى التابعة لقضاء طويريج، توجّهت من فوري للإطلاع على واقع الإضرار ووضع المدرسة بالكامل، فوجدّت أنّ جزءً كبيراً من السياج الخارجي للمدرسة قد تهدّم".

وأضافت أنّه "بعد اللقاء بالكادر الإداري للمدرسة والإستماع الى تفاصيل الموضوع الذي والحمد لله حدث في الساعات الأولى من الصباح قبل توجّه التلاميذ للدوام الرسمي، توجّهت الى المديرية العامة لتربية في المحافظة وإلتقت بمديرها العام عباس عودة السلطاني، لغرض التباحث حول وضع المدرسة وكذلك للحديث حول معظم المدارس التي تُعاني من التآكل وغيرها وحاجة معظمها الى الصيانة وكون هذا الأمر بحاجة ماسّة الى المتابعة المستمرّة".انتهى/س

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