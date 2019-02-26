القضاء الاعلى: السجن 15 سنة لثلاثة مدانين بالسطو المسلح في الكوفة

2019/02/26 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، ان محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بالسطو المسلح على احد المنازل في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، إن "المحكمة نظرت قضية ثلاثة مدانين قاموا بالدخول الى احد الدور في الكوفة / حي السفير وتحت تهديد السلاح وقيامهم بسرقة مبالغ مالية من صاحب المنزل إضافة إلى مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل".

وحسب البيان، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً لأحكام المادة 440/1 و 2 ز 3 و 4 من قانون العقوبات".



انتهى/ ع

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