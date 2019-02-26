محدث.. الإسترليني يقفز 1% مع تكهنات تغيير خطة البريكست

2019/02/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.32 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تكهنات جديدة لتغيير خطط البريكست.





وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.01% إلى 1.3229 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.





وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من المتوقع أن تسمح لمجلس وزرائها بمناقشة خيار تمديد الموعد النهائي لتنفيذ البريكست إلى ما بعد 29 مارس.





كما أن حزب العمال البريطاني المعارض أعلن أمس دعمه لاقتراح بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني ويصوت يوم الأربعاء المقبل على الخطوات القادمة في عملية البريكست.





وصعدت العملة البريطانية أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.9% مُسجلة 0.7895 جنيه إسترليني، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2017.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت رفضها أمس لاقتراحات تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن " أي تأخير هذه العملية لا يؤدي إلى اتخاذ قرار في البرلمان، فهو لا يقدم صفقة".





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