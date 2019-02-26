محدث..هبوط الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مع تعافي العملات الرئيسية

2019/02/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى في نحو أسبوع، قبيل شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس، ومع تعافي العملات الرئيسية.





وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.08% عند مستوى 1.1367 دولار، فيما انخفض أمام الين بنحو 0.2% عند 110.85 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% مُسجلة 1.3220 دولار، وهو أعلى مستوى في شهر مع تطورات جديدة في البريكست تفيد احتمالية تأجيل الموعد النهائي لإتمامه.





وفيما استقرت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري عند 1.0003 فرنك.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند مستوى 96.313، وذلك بعد أن سجل مستوى 96.2750 في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.





ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم.





وأبقى المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير على معدلات الفائدة دون تغيير، وسط تبني سياسة أقل تشددية تجاه معدلات الفائدة في العام الجاري.





وكانت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق انتقدت أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث ذكرت أنه يعاني من نقص في فهم سياسات البنك المركزي والاقتصاد أيضاً.





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