خسائر حادة بالبورصة الإيرانية بعد استقالة مفاجئة لوزير الخارجية

2019/02/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، في خطوة مفاجئة ما ألقى بظلاله السلبية على الأسواق المالية داخل الجمهورية الإسلامية.





ويأتي إعلان ظريف قراره بشأن الاستقالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" دون توضيح في وقت متأخر من أمس الإثنين لكنه كتب تغريدة أخرى فسر خلالها السبب اليوم الثلاثاء.





وجدير بالذكر أن قرار الاستقالة تم تأكيده من خلال وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة "إيرنا"، والتي استشهدت بالمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل بعد استقالة ظريف.





وتقدم ظريف، الذي يقود مفاوضات بلاده النووية مع القوى العالمية، بالاعتذار عن أوجه القصور خلال فترة تواجده داخل الحكومة.





وأرجع وزير الخارجية المستقيل قراره المفاجئ إلى تقويض دوره، معبراً عن أمله في أن تسمح هذه الخطوة للوزارة بالعودة إلى مكانها الصحيح في السياسة الخارجية.





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام في العام الماضي بالانسحاب من الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إعادة فرض عقوبات على لابلاد.





وتأثرت أسواق الأسهم الإيرانية سلباً بعد قرار الاستقالة ليفقد المؤشر الرئيسي أكثر من ألفي نقطة.





وأنهى المؤشر الرئيسي في بورصة طهران تعاملات اليوم عند مستوى 164711.5 نقطة بخسائر بلغت 1.2% أو ما يعادل 2082 نقطة.





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