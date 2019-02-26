2019/02/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الشرطة الجزائرية عززت تواجدها بمحيط الحرم الجامعي في العاصمة الجزائر تحسبا لخروج مظاهرات مرتقبة للطلبة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.وقالت القناة، إن مروحية تابعة للشرطة حلقت فوق الجامعة، فيما تم منع الطلبة من الخروج من الجامعة المركزية بقلب العاصمة.ومن المقرر أن تنطلق مظاهرات في حدود الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر: تظاهرات مرتقبة ضد بوتفليقة alansaar.

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