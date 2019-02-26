2019/02/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..افاد ريتشارد فولك، المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروف بـ”صفقة القرن”، محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، معرباً عن اعتقاده أن السعودية تقدم العون في هذا المسعى.وأضاف فولك في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين” إن السعودية تمارس دوراً سلبياً في صفقة القرن بتعاملها السلبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتغطية على جرائمها..



السعودية تساعد أمريكا والكيان الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية alansaar.

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