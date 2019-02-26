النفط تعلن عن شروط تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام (2017 – 2018)

2019/02/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء عن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيين والبالغ عددهم ( 1598 ) ، موجها بايلاء موضوع انجاز معاملات التعيين اهمية قصوى.

وقالت الدائرة الادارية في بيان اليوم، ان قرار التعيين جاء بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وفي ضوء تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشمول خريجي معاهد التدريب النفطي بالالية الخاصة بالتعيين ، مشيرة الى ان المشمولين في التعيين سيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لكل شركة من شركات القطاع النفطي.

واوضحت الدائرة الادارية ان الشروط الخاصة بتعين خريجي معاهد التدريب النفطي تندرج بما يأتي:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية وسالما من الامراض السارية والمعدية .

ان لايزيد عمر المتقدم عن ( 30 ) سنة .

ان يكون المتقدم من خريجي معاهد التدريب النفطي ولجميع الاختصاصات للعام الدراسي 2017/2018 حصرا .

تقديم تعهد خطي من قبل الخريجين بعدم المطالبة بالنقل او تغير طبيعة العمل خلال السنوات الخمسة الاولى من التعيين .

يحدد موعد بداية وانتهاء التقديم بمدة لاتتجاوز ال ( 10 ) ايام من تاريخ نشر الاعلان .

ان يكون المتقدم غير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف .

في حالة تقديم معلومات او وثائق مزورة يتم احالة المتقدم الى المحاكم المختصة .

ان يراجع الخريجين المعهد الذي تخرجوا منه لاستلام الرقم السري الخاص بالتقديم للتعيين .

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