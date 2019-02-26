روحاني: أميركا عبأت جهدها في الحظر ضد النفط والنظام المصرفي

2019/02/26 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن اميركا عبأت كل جهدها في الحظر ضد ايران على النظام المصرفي وبيع النفط وسائر المجالات الاقتصادية، معتبرا وزارتي الخارجية والنفط والبنك المركزي بانها تاتي في الخط الامامي ضد الحظر الاميركي.وقال روحاني في كلمة القاها خلال الاجتماع الـ 58 للجمعية العامة السنوية للبنك المركزي الايراني، إن “خطنا […]

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