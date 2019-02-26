بابل: اعمال خدمية تتسبب بانهيار منزل على عائلة (صور)

2019/02/26 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – ناس توفي طفل في الثانية من عمرها واصيب جميع افراد عائلتها، الثلاثاء، جراء انهيار منزلهم في ناحية المدحتية جنوبي الحلة.وقال ضرغام ماجد، أحد اهالي المحافظة، في حديث لـ”ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، إن “منزلاً تعرض للانهيار صباح اليوم، على ساكنيه ما تسبب بوفاة طفل في الثانية من عمرها، فيما أصيبت عائلته بالكامل […]

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