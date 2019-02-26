وثائق: مجلس الوزراء يشدد على “توزيع” المناصب في هذه الماحافظة    

2019/02/26 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وثائق رسمية، الثلاثاء، تشدد مجلس الوزراء في قضية توزيع المناصب الوظيفية العامة في محافظة ديالى.وقال مراسل “ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، إن هذا النوع من الوثائق يُظهر مدى تشديد مجلس الوزراء على تطبيق التوازن في توزيع المناصب بمحافظة ديالى”.وأضاف أنه “خلال شهر شباط الجاري صدرت وثيقتين، يركز موضوعهما على […]

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