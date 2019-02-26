إقليم كوردستان يعلن تحرير 20 مختطفا ايزيديا من قبضة داعش في

2019/02/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين يوم الثلاثاء عن انقاذ طفلتين ايزيديتين من سوريا بعد اختطفتهما من قبل داعش في الثالث من ب/اغسطس2014 من مدينة سنجار.

وافاد مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك حسين كورو القائيدي بإنقاذ (سعاد رشو ابراهيم ) البالغة من العمر15 سنة من اهالي رمبوسي و ( جولين علاء الياس ) البالغة من العمر10 سنوات من مركز مدينة سنجار.

وأضاف ان عملية انقاذ المختطفين الايزيديين والبحث عنهم مستمرة بتوجيه من نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان .

وأكد القائيدي انه خلال تحرير عمليات (باغوز) السورية تم انقاذ اكثر من 20 مختطف ايزيدي وأغلبهم اطفال .

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