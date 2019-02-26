2019/02/26 | 14:25

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مجلس الديوانية يصوت على تأكيد إقالة مدير التربية في المحافظة

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز بن خالد الشمري، الثلاثاء (26 شباط 2019)، تخصيص 100 مقعد لهذه الفئة من العراقيين الراغبين بأداء الحج.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجل

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء 26 شباط 2019، بأن فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع في الطابق الثاني من مبنى صندوق الاسكان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الحريق التهم الطابق الثاني من المبنى، فيما سارعت قوى الدفاع المدني ب

بغداد اليوم-النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، الثلاثاء (26 شباط، 2019) حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بالسطو المسلح على احد المنازل في الكوفة بمحافظة النجف.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "

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