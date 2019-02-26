الجمارك تضبط شحنة أدوية مخالفة في مطار البصرة الدولي

2019/02/26 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتمكنت السلطات الجمركية في مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في المطار ضبط شحنة أدوية بشرية ومواد طبية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الاستيراد .وأكدت الهيئة بيان، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، أنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقها وسيتم تطبيق أحكام المادة (٦٨/ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل ".وأضافت أن "الهيئة تحرص على تطبيق إجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط استيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي" .

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