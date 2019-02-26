2019/02/26 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الهندسة العسكرية تعتزم زيادة مساحة الاهوار لاحتواء السيول ومياه الامطار

26/02/2019 14:14:00 PM |

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واع / بغداد/ م.ا

اعلنت مديرية الهندسة العسكرية، اليوم الثلاثاء، عزمها زيادة مساحة الاهوار لاحتواء السيول ومياه الامطار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "بعد ازمة السيول ومياه الامطار التي عصفت بمناطق عدة في العراق وضمن خطة وضعتها الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي بالتعاون والتنسيق من وزارة الموارد المائية (مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة ) لغرض زيادة مساحة اهوار جنوب العراق والبالغة 1,2 % من مساحته الاصلية، شرعت بخطة نقل المياه من هور الحويزة نحو محمية الصافية والخابطة وسدة الفلين عبر سدة عجيردة من خلال الحد الفاصل بين محافظتي ميسان والبصرة وبمساحة تبلغ 320كم".

واضافت، ان "المختصين اكدوا على ان هذه الاراضي لم تغمرها المياه منذ عام 2008" .

ومن جانبها اشارت مديرة مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية سميرة عبد الشبيب الى ان "حجم التنسيق العالي بين الوزارة ومديرية الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي من خلال تنفيذ خطط ومشاريع استراتيجية تنظم تدفق مناسيب المياه لهور الحويزة والحمار ضمن خطة مشتركة بين الوزارة وهيئة الحشد الشعبي" .

واوضحت ان "هذه الزيادة ستنعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي بتوفير فرص عمل واستثمارات في مجال الزراعة والرعي والثروة السمكية

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