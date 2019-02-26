2019/02/26 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب كوادر المهن الصحية والطبية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4fAtaamumiE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب كوادر المهن الصحية والطبية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب كوادر المهن الصحية والطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).