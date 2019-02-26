الجمارك تضبط شحنة أدوية ومواد طبية مخالفة في مطار البصرة

2019/02/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الجمركية في مطار البصرة الدولي ، اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في المطار

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