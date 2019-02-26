البرلمان :تطبيق قانون الخدمة الاتحادي يوقف المحاصصة الحزبية في التعينيات

2019/02/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مقررة البرلمان خديجة علي ،اليوم الثلاثاء، الحكومة بارسال اسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي للتصويت عليهم ،مؤكدة ان المجلس يجب ان يشرف على التخصيصات الوظيفية في موازنة 2019 لضمان توزيع الدرجات بين المتقدمين للتعيين بشكل عادل بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

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