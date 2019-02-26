ثلاثي هجوم ليفربول يدخل كلوب في حيرة

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتعين على مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، شحذ همة لاعبيه الذين

تراجع مستواهم في الآونة الأخيرة عندما، يستقبل واتفورد غداً

الأربعاء، في وقت بدأت كتيبته تعاني من الضغوطات النفسية في الأمتار

الأخيرة من السباق نحو اللقب المحلي، الذي يلهث وراءه الفريق الأحمر

منذ عام 1990.وسقط ليفربول في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات مع ليستر

سيتي وويست هام ومانشستر يونايتد، ما رسم علامة استفهام حول قدرة

أفراد الفريق في التعامل مع الضغوطات، لا سيما بأن معظم لاعبيه لم

يعيشوا هذه التجربة في السنوات الأخيرة، لأن فريقهم لم يكن في صلب

المنافسة على اللقب.بيد أن الظهير الأيسر الإسكتلندي أندرو روبرتسون يؤكد قدرة فريقه على

التعامل مع الضغوطات بقوله: "إنها جزء من اللعبة..



بطبيعة الحال،

الضغوطات أكبر لأن فارق النقاط بيننا ومانشستر سيتي متقارب، لكن يتعين

علينا التعامل مع هذا الأمر..



إذا أردت إحراز لقب الدوري المحلي يجب

عليك ان تتفوق على الآخرين".ويتصدر ليفربول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي،

بعد التعادل مع الغريم التقليدي مانشستر يونايتد 0-0 على ملعب

أولدترافورد الأحد، لكن كثيرين اعتبروا بان الفريق الأحمر فقد نقطتين

ثمينتين، لا سيما في ظل الصعوبات التي عانى منها منافسه الذي خسر

ثلاثة لاعبين بنهاية الشوط الأول بداعي الاصابة، وهم الإسبانيان أندير

هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينغارد.وبدلاً من أن يضغط ليفربول على منافسه مستغلاً الحالة المعنوية الصعبة

التي يمر بها، لم يجازف بالهجوم ولم يهدد مرمى الحارس الإسباني ديفيد

دي خيا إطلاقاً في الشوط الثاني.وحافظ روبرتسون على تفاؤله بقوله: "لو قدمتم إلى كل من له علاقة

بليفربول ان نكون متقدمين في الصدارة بفارق نقطة واحدة لكنا وافقنا

على ذلك".وقد يغيب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن اللقاء ضد واتفورد بعد

الإصابة في الكاحل التي تعرض لها ضد مانشستر يوناتيد ولم يكمل

اللقاء.أما مانشستر سيتي المنتشي بإحرازه لقب كأس رابطة الأندية الإنحليزية

المحترفة بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح، فيترقب أي تعثر جديد

لليفربول لينقض على الصدارة مجدداً وذلك عندما يستقبل ويست هام على

ملعب الاتحاد.

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