ايران || اجتماع طارئ في البرلمان لمناقشة استقالة ظريف المفاجئة

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف،

بعدما تعالت النداءات التي تطالبه بالتراجع عنها.



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