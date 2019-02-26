البروتينات تساعد كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أمريكية عن أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وقليل من السعرات الحرارية يمكن أن يساعد كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة. وذكرت الدراسة،

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