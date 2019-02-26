البلداوي: اسرى الدواعش قنبلة موقوتة سيفجرها الأميركان بأية لحظة

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الثلاثاء, استلام اسرى الدواعش من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خطأ جسيم وقعت به الحكومة، واصفا هؤلاء بالقنبلة الموقوتة

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