وفاة طفل وإصابة عائلته جراء انهيار منزل في بابل

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جليل الغزيتوفي طفل في الثانية من عمره واصيبت عائلته بالكامل، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار منزلهم في ناحية المدحتية جنوبي الحلة، فيما حمل الأهالي الحكومة المحلية مسؤلية انهيار المنزل لعدم استجابتها لمناشدات العائلة بسحب مياه الأمطار المحيطة بمنزلهم.

وقال الدكتور ضرغام ماجد من أهالي المدحتية لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أن "منزلا تعرض للانهيار صباح اليوم على ساكنيه ما تسبب بوفاة طفل في الثانية فيما أصيبت عائلته بالكامل نتيجة انهيار المنزل".

وأشار إلى أن "العائلة ترقد في المستشفى حالياً دون أن يسأل عليهم أحد مع أن حالتهم المادية ضعيفة جداً".

واضاف أن "الجهات الحكومية في الناحية والمحافظة تتحمل مسؤولية انهيار المنزل بسبب أعمالها لمناشدات العائلة المتكررة بشأن سحب مياه الأمطار التي أضرت بالمنزل كثيراً إضافة إلى مناشداتهم بضرورة مساعدتهم لترميم المنزل المتهالك".انتهى/س

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