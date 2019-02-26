2019/02/26 | 14:39

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مشاجرةُ نساءٍ تخلقُ معركةً دمويةً في هذهِ المحافظةِ

العراقامن

مشاجرةُ نساءٍ تخلقُ معركةً دمويةً في هذهِ المحافظةِ

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:26

صورة إرشيفية

تحول شجار مجموعة من النساء، اليوم الثلاثاء، الى معركة دموية في محافظة ذي قار.

وذكر مصدر أمني ان "شجاراً بين مجموعة نساء باحد الاحياء وسط مدينة الناصرية تحول الى معركة دامية بالسلاح الابيض وخلف ثلاثة جرحى، بعضها بحالة خطرة".وأوضح أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال أطراف الشجار، وإرسال الجرحى إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج اللازم".انتهى...س ح

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