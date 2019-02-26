2019/02/26 | 14:39

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صالح من باريس: العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا

العراقسياسة

صالح من باريس: العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 14:09

لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، وتلقته "الغدير"، ان"رئيس الجمهورية برهم صالح بحث في باريس اليوم الثلاثاء ،مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه سبل تطوير العلاقات بين البلدين".وأكد صالح ان "العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا، معرباً عن امله في أن تؤدي دوراً مميزاً في اعمار واستقرار البلاد ومدنه المخربة، والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والصناعة بما يحقق الازدهار وتوفير فرص عمل للشباب".من جانبه جدد لارشيه، بحسب البيان، "مساندة فرنسا للعراق لتحقيق امنه واعماره والمساهمة في اعادة الحياة الطبيعية لمناطقه المتضررة من خلال دعم عودة النازحين واللاجئين الى مدنهم".انتهى...س ح

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