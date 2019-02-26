النزاهة النيابية تعتزم التحقيق بـ”الكي كارد” واستضافة مديرين عامين

2019/02/26 | 14:39

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بغداد: سومر نيوز

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن عزمها استكمال التحقيق بملف “الكي كارد” خ...

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