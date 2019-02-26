فساد قضائي يلاحق قاضيا في محكمة جنح كربلاء

2019/02/26 | 14:39

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كشف التجمع الاسلامي العراقي لمحاربة الفاسدين في لندن ،الثلاثاء، عن انتشار شبهات فساد لبعض "القضاة" في بعض محاك...

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