نتيجة لإصابته اثناء العمل..وزير النفط يخصص دار سكن لأحد العاملين في شركة الحفر العراقية ويوجه بمتابعة حالته الصحية

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الى مدير عام شركة الحفر العراقية بتفقد الحالة الصحية لأحد موظفي الشركة الذي تعرض لإصابة اثناء العمل .وقال الغضبان في بيان لوزارة النفط ، ان” الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالسلامة المهنية في جميع مرافق العمل في القطاع النفطي حفاظاً على سلامة العاملين “.ووجه […]

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