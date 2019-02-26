هيئة الحج والعمرة تتسلم ماكيت تصميم أبنيتها المستوحاة من الحرم المكي الشريف

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الهيئة العليا للحج والعمرة ماكيت تصميم أبنية الهيئة بموقع مطار المثنى المنفذ من قبل احد المكاتب المحلية للاستشارات الهندسية الفائز بالمسابقة التي تم أجراؤها سابقا.وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، ان” الهيئة تسعى إلى تشييد بناية مركزية موحدة لجميع دوائرها بمساحة 10 الاف متر مربع في موقع مطار […]

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