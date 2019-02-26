رئيس البرلمان يلتقي وفد محافظة النجف في الأنبار

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الى مبنى محافظة الأنبار.

وألتقى الحلبوسي وفد محافظة النجف الذي وصل الأنبار اليوم لبحث شأن المختطفين في النخيب والثرثار.

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