رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ان العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم، فيما اشاد وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد "داعش".وقال مكتب صالح في بيان ان "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى اليوم في باريس، وزير اوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان".

واكد صالح خلال البيان "على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، مشيراً الى ان "العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد".واشاد صالح بـ"الدور الايجابي للاتحاد الاوروبي ومساندته للحكومة العراقية"، لافتا الى ان "العراق يتطلع للمزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".من جانبه، جدد لودريان حرص بلاده "على استمرار دعم العراق في المجالات كافة"، مشيداً بـ"الانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد عصابات داعش".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، فجر اليوم، الى باريس تلبية لدعوة رسمية من ماكرون.

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