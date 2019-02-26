التعليم العالي توجه بإعتماد نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي المقبل

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 26 شباط / فبراير: وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الثلاثاء، باعتماد دليل وأسس شروط وضوابط نظام المقررات اعتبارا من العام الدراسي 2019 / 2020.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد ، إن” وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل وجه باعتماد شروط وضوابط نظام المقررات للمرحلة الدراسية الاولى (الفوج الدراسي) للتخصصات كافة واعتبارا من العام الدراسي 2019 – 2020″، مضيفا ، ان ” وزير التعليم اوعز الى الجامعات والكليات والمعاهد كافة بتنفيذ الاجراءات اللازمة على مستوى الجامعة والكلية والقسم والفرع ضمن المدد المحددة استعدادا لتطبيق نظام المقررات” .



انتهى اح

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