التربية :فيديو الطالبات المنتشيات يعود لمدرسة في المغرب وليس العراق

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 26 شباط / فبراير:اعلنت وزارة التربية موقفها بشان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فديو يُظهر أصابة مجموعة من الطالبات بنوبات من الصراخ الهستيري وحالة بكاء وانهيار أنهُ يعود لمدرسة في دولة المغرب وليس ضمن مدارسها العريقة ، مطالبة بنفس الوقت جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة منها بتوخي الدقة بنشر هكذا أمور تهدف الى الإساءة للتعليم في العراق الحبيب .

وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي، ان ” المقطع المنشور يخص مدرسة امام القسطلي في الدار البيضاء في المغرب وليس في العراق الامر الذي دعى الوزارة بالتوجيه الى بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي بترك هكذا مواضيع التي من شأنها ان تحدث ارباك وإساءة بعمل المؤسسة التعليمية في البلاد والسعي لإبراز ما يحافظ على رصانتها وعمقها التربوي ” .



انتهى اح

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