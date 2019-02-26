رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يستقبل السفير السعودي

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الموافق 2019/2/26 سعادة سفير المملكة العربية السعودية السيد عبد العزيز بن خالد الشمري في بغداد رفقة القنصل في السفارة السيد بدر القرني .وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لوكالة نون الخبرية أن "السيد السفير قدم الدعوة الموجهة من وزير العدل في المملكة الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لزيارة المملكة العربية السعودية".

واضاف البيان أن "السفير السعودي قدم موافقة المملكة على تخصيص (100) مقعد لمجلس القضاء الاعلى بغية فسح المجال للسادة القضاة لاداء مناسك الحج".

واشار الى أن "الجانبين بحثا التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني".

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