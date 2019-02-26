الهندسة العسكرية للحشد تعتزم زيادة مساحة الأهوار من خلال انعاش

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، بخطة نقل المياه من هور الحويزة نحو محمية الصافية والخابطة وسدة الفلين عبر سدة عجيردة من خلال الحد الفاصل بين محافظتي ميسان والبصرة وبمساحة تبلغ 320كم, حيث اكد مختصون ان هذه الاراضي لم تغمرها المياه منذ عام 2008.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية شرعت بخطة نقل المياه ...

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