اللواء 22 ينظم دورة عقائدية لمقاتليه بأشراف مديرية التوجيه العقائدي في الحشد

2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء 22 في الحشد الشعبي, الثلاثاء, دورة عقائدية لمقاتليه بأشراف مديرية التوجيه العقائدي.وقال موفدنا ان "الفوج السادس ضمن اللواء 22 للمهمات الخاصة في الحشد الشعبي افتتح دورته العقائدية بأشراف مديرية التوجيه العقائدي للحشد الشعبي في كركوك.وأضاف الموفد ان " الأيام المقبلة ستشهد تنظيم دورات مكثفة لتطوير المنتسبين ورفع الكفاءة التي من شأنها ...

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