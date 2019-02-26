2019/02/26 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – ديالى شهد قطاع البناء في ناحية جلولاء اكبر النواحي المستعادة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، في محافظة ديالى انتعاشا ملحوظا خلال الاشهر الماضية بسبب موظفي الحكومة والقوات الامنية، فيما تنتظر الاف الاسر النازحة اطلاق التعويضات المالية للشروع في اكبر حملة بناء واعمار في تأريخ الناحية.اركان حسن الذي يبلغ من العمر 17 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في جلولاء ..



موظفو الحكومة ينعشون عملية اعادة البناء ويوفرون عشرات فرص العمل للشباب العاطلين كركوك ناو.

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