بالصور.. العلم السوري يغيب عن لقاءات الأسد في إيران

2019/02/26 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وآخر جدل أثارته هذه الزيارة، التي التقى خلالها الأسد نظيره الإيراني حسن روحاني، والمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي سببه غياب علم النظام السوري خلال اللقاءين رغم وجود العلم الإيراني.

كما استغرب مراقبون عدم وجود أية شخصية سورية مرافقة للرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه القادة الإيرانيين.

وأثار غياب العلم السوري امتعاض العديد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنه يثبت عدم تقدير إيران للدولة السورية، وينتقص من قيمتها.

إلا أن ناشطين آخرين أكدوا أن ما حصل مع الأسد اعتيادي في إيران، حيث إن جميع صور لقاءات خامنئي مع الرؤساء الأجانب تظهر غياب أعلام بلادهم ووجود العلم الإيراني فقط، على غرار ما حصل خلال زيارة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لإيران.

إلا أن لقاءات روحاني التي تجمعه بالرؤساء الأجانب دائماً ما تحوي أعلام إيران مع أعلام بلدان الرؤساء، وهو ما لم يظهر في لقاء روحاني بالأسد أمس الاثنين.

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