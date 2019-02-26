نائب لبناني: قرار بريطانيا مرفوض ولا تداعيات له على الداخل اللبناني

2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وليد سكرية، أن قرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه العسكري والسياسي تنظيما إرهابياً مرفوض كليا.

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