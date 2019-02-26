2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية الأمريكية في قطر، قبل إكمال رحلته إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة ترامب تقطع رحلتها إلى فيتنام بهبوط مفاجئ في قطر... ما السبب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة ترامب تقطع رحلتها إلى فيتنام بهبوط مفاجئ في قطر... ما السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).