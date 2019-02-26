أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على صواريخ

2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، نيكولاي فوسكريسنسكي، إن أسطول المحيط الهادئ الروسي حصل على عشرة أنظمة صواريخ ساحلية من طراز "بال".

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