زيادة 26% بأرباح مؤسسة ترامب من الحكومات الأجنبية في 2018

2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت مؤسسة ترامب أن أرباحها من أعمال الحكومات الأجنبية زادت بنحو 26% في العام الماضي.





ووفقاً لنجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة "ترامب أورجانيزيشن" فإن الإنفاق من جانب الشخصيات والسفارات وممثلي الحكومات الأجنبية تسبب في صافي أرباح بقيمة 191.53 ألف دولار.





وفي 22 فبراير الجاري تبرعت شركة الرئيس الأمريكي بمبلغ مماثل للذي حققته من أرباح الأعمال الأجنبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية.





ويعد ذلك هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد تبرع شركة الرئيس الأمريكي بأرباحها من أعمال الحكومات الأجنبية إلى وزارة الخزانة، وذلك في إطار محاولتهم لمنع أي انتقادات بشأن انتهاك الرئيس للقواعد الدستورية بشأن قبول المدفوعات من الحكومات الأجنبية.





وفي العام الماضي تبرعت شركة الرئيس الأمريكي بمبلغ 151.47 ألف دولار لوزارة الخزانة الأمريكية عن أرباح 2017.





وأكد نجل الرئيس الأمريكي إريك ترامب على أن التبرعات التطوعية توفي بتعهدات الشركة المتعلقة بالتبرع بأرباحهم من أعمال الحكومات الأجنبية بالفنادق والأعمال المماثلة أثناء فترة رئاسة ترامب.





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