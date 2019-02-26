2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك إنجلترا أن المصارف ستكون قادرة على الوصول إلى أموال إضافية من البنك المركزي في حالة المعاناة من نقص بالسيولة على خلفية مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.





وأعلن البنك أنه سيوفر قرضاً أسبوعياً للبنوك في شهري مارس وأبريل بدلاً من الوتيرة الشهرية المتبعة سابقاً، في إطار سعي المركزي البريطاني لمنع أيّ احتمال بأن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الدافع وراء أزمة مالية أو سبباً في الضغط على الائتمان.





ومن المفترض أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في29 مارس سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي صرحت بأنها تفكر في تأجيل هذا الموعد.





وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في تعليقات أمام لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، إن التغيير إلى المزادات الأكثر تكراراً كان عبارة عن جزء من التخطيط الطبيعي للطوارئ.





وأضاف أنهم لا يرون أيّ ضغوط على السيولة في السوق.





ويوجد حالياً حوالي 9.5 مليار جنيه إسترليني من التسهيلات المصدرة مقارنة مع ذروة بلغت 22 مليار جنيه إسترليني بعد الاستفتاء.





ويسمح الريبو طويل الآجل للبنوك اقتراض أموال إلكترونية من البنك المركزي لمدة 6 أشهر في مقابل أصول مثل القروض والرهون العقارية التي أصدرها البنك.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك إنجلترا يمنح المصارف سيولة إضافية لتخفيف خطر البريكست) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك إنجلترا يمنح المصارف سيولة إضافية لتخفيف خطر البريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).