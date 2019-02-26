وزارة النفط تعلن عن شروط تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام (2017 – 2018)

2019/02/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط ،اليوم الثلاثاء ، عن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيين والبالغ عددهم ( 1598 ) ، موجها بايلاء موضوع انجاز معاملات التعيين اهمية قصوى.وقالت الدائرة الادارية في الوزارة ،ان” قرار التعيين جاء بعد صدور قانون الموازنة […]

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