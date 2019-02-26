2019/02/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG –

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مركز قانوني: عملية تشكيل الحكومة “غير قانونية”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مركز قانوني: عملية تشكيل الحكومة “غير قانونية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).