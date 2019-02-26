استقالة ظريف.. صراع حزبي أم بسبب زيارة الأسد؟

2019/02/26 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون الصراع الحزبي هو السبب الكامن وراء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حين ذهبت أخرى

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