سامر سعيد يعتذر عن الالتحاق بالكادر التدريبي لنادي الزوراء

2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن نادي الزوراء الرياضي، الثلاثاء، عن اعتذار اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، سامر سعيد من الالتحاق بالكادر التدريبي المساعد لمدرب الفريق الكروي حيكم شاكر.وقال عضو الهيئة الإدارية والمتحدث الرسمي للنادي عبد الرحمن رشيد ، إن “اللاعب الولي السابق سامر سعيد اعتذر عن الالتحاق بالكادري التدريبي المساعد لمدرب الفريق حكيم شاكر”.وأضاف رشيد، أن “الكادر التدريبي المساعد سيتألف من صفاء عدنان وحيدر عبد الأمير وعامر عبد الوهاب مدرباً للحراس وعبد الأمير ناجي محللاً”.

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