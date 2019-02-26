اعتقال ارهابيين بانزال جوي في وادي الغدف بصحراء الانبار

2019/02/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الثلاثاء، بأن قوة من الفوج التكتيكي اعتقلت أربعة إرهابيين بعملية انزال جوي في صحراء المحافظة.وقال المصدر ، ان “قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار وباشراف قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي وباسناد من طيران الجيش، نفذت عملية انزال جوي في وادي الغدف جنوب الرطبة ( 310كم غرب الرمادي)، اعتقلت خلالها اربعة ارهابيين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الإرهابيين يعتقد انهم مشاركين في مجزرة النخيب، ومتورطين بقتل عدد من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية”.يذكر أن القوات الأمنية تواصل بين الحين والأخر تطهير الصحراء من جيوب لـ”داعش”، فيما تعتقل تلك القوات العديد من الإرهابيين خلال تلك الواجبات.

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